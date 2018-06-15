В Радищевском музее открывается персональная выставка Никаса Сафронова "Тайна света. Избранное"

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Экспозиция объединяет более 100 работ автора, академика Российской Академии Художеств, заслуженного художника России. Это уникальная возможность увидеть в одной выставке произведения разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле «символизм», а также полотна в авторском стиле DreamVision.Творческая деятельность Никаса Сафронова началась в 1973 году, и вот уже более 30 лет он является постоянным участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок. Основная часть его картин находится в частных собраниях и ведущих музеях России и Европы.Находясь в постоянном творческом поиске, Никас Сафронов завоевал признание как широкой публики, так и авторитетных экспертов мира искусства. Персональные выставки художника всегда становятся ярким событием культурной жизни страны, собирая сотни тысяч любителей его творчества.