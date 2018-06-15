В Радищевском музее открывается персональная выставка Никаса Сафронова "Тайна света. Избранное"
С 15 июня в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева для зрителей и гостей Саратова начинает работу выставка известного российского современного художника Никаса Сафронова «Тайна света. Избранное».
Экспозиция объединяет более 100 работ автора, академика Российской Академии Художеств, заслуженного художника России. Это уникальная возможность увидеть в одной выставке произведения разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле «символизм», а также полотна в авторском стиле DreamVision.
Творческая деятельность Никаса Сафронова началась в 1973 году, и вот уже более 30 лет он является постоянным участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок. Основная часть его картин находится в частных собраниях и ведущих музеях России и Европы.
Находясь в постоянном творческом поиске, Никас Сафронов завоевал признание как широкой публики, так и авторитетных экспертов мира искусства. Персональные выставки художника всегда становятся ярким событием культурной жизни страны, собирая сотни тысяч любителей его творчества.