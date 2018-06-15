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В Парке Победы состоялось мероприятие областного отделения «Российский Красный Крест» и региональной службы крови области

Новости
В Парке Победы состоялось мероприятие областного отделения «Российский Красный Крест» и региональной службы крови области

Вчера, во Всемирный день донора крови, в Парке Победы на Соколовой горе состоялось областное мероприятие Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и службы крови области под девизом «Мы помним», посвященное Всемирному дню донора крови.

Мероприятие прошло в рамках проекта развития добровольческого Общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я Твой донор» по гранту Президента Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие доноры, сдававшие кровь в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветераны донорского движения, действующие доноры, послы движения «Я Твой донор», представители общественных организаций.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память героев, погибших в Великой Отечественной войне.

Напутственные слова для молодых ребят, начинающих свой донорский путь произнесла Нина Михайловна Гордеева, сдавшая почти 90 литров крови.

В ходе мероприятия в Парке Победы состоялся флеш-моб студентов Саратовского областного базового медицинского колледжа «Мы помним». В небо над Соколовой горой были запущены 100 красных шаров.

Желающие сдавали кровь в мобильном комплексе по забору крови, установленном в Парке Победы.