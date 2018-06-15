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В саратовских теплицах с начала года произведено 18,6 тысяч тонн овощей

Новости
В саратовских теплицах с начала года произведено 18,6 тысяч тонн овощей

По сообщению пресс-служб регионального министерства сельского хозяйства, тепличными хозяйствами Саратовской области собрано 18,6 тысяч тонн овощей закрытого грунта, в том числе 16,9 тысяч тонн огурцов, 1,6 тысяч тонн томатов и более 156 тонн прочих культур.

На эту дату в 2017 году было собрано 16 тысяч тонн витаминной продукции.

Наибольшие объемы производства овощей - в зимних теплицах Саратовского (13,3 тыс. тн), Балаковского (3,3 тыс. тн) и Татищевского (1,7 тн) районов.