15 июня 2018 04:45 ПЯТНИЦА
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18:00 | 14 июня
В Саратове состоится собрание для родителей абитуриентов
17:03 | 14 июня
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В Саратове состоится собрание для родителей абитуриентов

Новости


Завтра, 15 июня, накануне начала приема документов в вузы, в Поволжском институте управления имени П. А. Столыпина (филиал) РАНХиГС состоится собрание для родителей выпускников.

На собрании родителям расскажут о правилах поступления в высшие учебные заведения и ответят на все интересующие вопросы.

Организаторы расскажут, какие документы необходимо предоставить, как и где отслеживать информацию о поступлении, что нужно знать о выбранном вузе и специальности, какие личные достижения абитуриента учитываются при поступлении, как и когда, проходит зачисление.

Собрание состоится 15 июня в 18.00 в Поволжском институте управления имени П. А. Столыпина (филиал) РАНХиГС (по адресу ул. Московская, 164).