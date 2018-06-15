В Заводском районе временно закрывается переезд
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 23:00 17 июня до 03:00 18 июня будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка движение (автодорога Саратов – Березина речка, Заводской район).
Объезд возможен через путепровод на ул. Тульская (Заводской район, г. Саратов)
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.