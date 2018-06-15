Саратовцев приглашают на Праздник духовой музыки

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По информации министерства культуры области, Праздник духовой музыки будет реализован в тесном взаимодействии с Саратовским отделением Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова. Почетный гость мероприятия - Президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова М.А Брызгалов.Михаил Брызгалов является инициатором проведения Праздника духовой музыки на Саратовской земле. Под его председательством в музее Радищева пройдет Областное совещание на тему «Развитие духового движения на территории Саратовской области».17 июня в 16.00 – 17.00 на Театральной площади состоится праздничная программа при участии сводного духового оркестра Межрегиональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга - 2018», сводного студенческого духового оркестра профессиональных образовательных учреждений Саратовской области, концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд», военных оркестров области, муниципальных духовых оркестров.В 17.30 – 18.30 пройдут концертные выступления духовых коллективов на открытых площадках Саратова, в том числе в сквере имени О.П.Табакова, в парке культуры и отдыха «Липки» (площадка у фонтана), в Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова и в Региональном центре поддержки одаренных детей.