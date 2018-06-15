Саратовцы примут участие в бронепробеге «Дорога мужества»
С 16 по 26 июня состоится бронепробег «Дорога мужества» по маршруту «Москва-Смоленск-Минск-Брест-Москва» под лозунгом «Мы помним, как это было! Мы знаем, что мы не забудем!».
Мероприятие проводится по инициативе межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» при поддержке фонда президентских грантов. Цель бронепробега - отдать долг памяти всем погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за нашу Родину.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, от Саратовской области в пробеге участвует боевая разведывательная дозорная машина БРДМ – 2, автомобиль «Волкодав». Руководитель команды - член Совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной ветеранской организации «Боевое братство», директор научно-производственного предприятия «Солитон» Сергей Жерновой.