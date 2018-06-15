Российский экспортный центр продемонстрировал продукцию 15 отечественных ювелирных компаний в Лас-Вегасе
Пятнадцать отечественных ювелирных компаний впервые стали участниками ведущей международной ювелирной выставки JCK Las Vegas Show. Главную поддержку на мероприятии, прошедшем 1 – 4 июня 2018 года в Mandalay Bay Convention Centre, им оказал Российский экспортный центр (РЭЦ), представивший единый национальный стенд Made in Russia. В просторном павильоне посетители выставки могли познакомиться с огромным ассортиментом российского ювелирного рынка.
РЭЦ совместно с ювелирами РФ организовал специальную кампанию по продвижению на крупнейший в мире рынок США российских ювелирных брендов, в ходе которой прошло несколько семинаров по наиболее востребованным отраслевым проблемам и конкурсы ювелирного искусства. В результате состоялось несколько десятков деловых встреч с руководителями ювелирных производств, профессионалами-ювелирами, поставщиками технологического оборудования, дизайнерами, а также руководителями ведущих выставок Inhorgenta, Bihjorka, IEG и других.