В субботу саратовцев приглашают на три экскурсии
Познавательные прогулки по городу пройдут в рамках фестиваля «Городские выходные».
По информации пресс-службы мэрии, концепция пешеходных экскурсий строится на двух смысловых акцентах: архитектура и культура исторического центра Саратова и динамично развивающийся, современный Саратов с обновленной инфраструктурой.
В 11:00 – 14:00 саратовцев и гостей города приглашают на экскурсию «Саратовская Воздвиженка», которую проведет Павел Баркетов. Место сбора - Радищевский музей (около памятника А.Н.Радищеву).
На 14:30 – 16:30 запланирован познавательный маршрут «Саратов на перекрестке эпох» (Дмитрий Кузнецов). Место сбора - площадь им. П.А. Столыпина (напротив Радищевского музея).
Экскурсия Светланы Клейменовой «Утраченные домовые церкви» пройдет в 17:00 – 19:30. Место сбора - площадь им. Чернышевского (напротив СГК им. Л.В. Собинова).
Маршруты экскурсий проходят в центре города, пересекаясь с другими зонами «Городских выходных», что позволит экскурсантам по окончанию мероприятия быстро переключаться на другие площадки. Расписание составлено таких образом, чтобы горожане успели посетить все три экскурсионных маршрута за один день.