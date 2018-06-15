Электричка на Ртищево меняет расписание
В Саратовском регионе Приволжской железной дороги с 20 июня назначается дополнительная остановка на о.п. 816 км для пригородного поезда сообщением Саратов – Ртищево.
"С 20 июня пригородный поезд №6163 сообщением Саратов-1 – Ртищево-1 будет курсировать ежедневно: отправление со ст. Саратов-1 в 17:18, прибытие на о.п. 816 км в 18:01, отправление с о.п. 816 км в 18:02, прибытие на ст. Ртищево в 20:18.
С 21 июня пригородный поезд №6164 сообщением Ртищево-1 – Саратов-1 будет курсировать ежедневно: отправление со ст. Ртищево в 03:38, прибытие на о.п. 816 км в 05:58, отправление с о.п. 816 км в 05:59, прибытие на ст. Саратов-1 в 06:44. Время отправления и прибытия - московское", - сообщает пресс-служба ПривЖД.