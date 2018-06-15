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20 саратовских школьников участвуют в первой смене в лагере ПФО «Гвардеец»

Новости
20 саратовских школьников участвуют в первой смене в лагере ПФО «Гвардеец»

13 июня состоялись торжественные открытия первых смен юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец», которые проходят в Нижегородской и Пензенских областях.

По информации аппарата ГФИ по Саратовской области, в лагерях «Гвардеец» проходят подготовку юноши из всех регионов округа, а также команды воспитанников шести окружных кадетских корпусов ПФО. Всего с начала проекта в нем приняли участие около 4 800 ребят.

В этом году в первую смену оба лагеря примут 360 учеников из 8-9 классов. Школьники из Саратовской области принимают участие в лагере ПФО «Гвардеец» в Пензенской области. В составе саратовской делегации 20 ребят, представляющих кадетские школы №1 и №2 г.Саратова, СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый, лицей р. п. Степное Советского района, татищевский лицей, СОШ с. Белогорное Вольского района. Чтобы попасть в «Гвардеец», им пришлось пройти серьезный отбор. Саратовские юноши имеют успехи в учебной и внеклассной деятельности: занимаются в спортивных и творческих секциях, являются победителями и призерами различных конкурсов.

В течение 18 дней они будут погружаться в атмосферу армейской жизни: пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, под руководством опытных наставников будут постигать азы военной науки, в том числе участвовать в настоящих боевых стрельбах. Участников лагеря ждут многочисленные соревнования, конкурсы и обширная культурная программа.