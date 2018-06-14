Стас Костюшкин поздравит саратовских педагогов с окончанием учебного года
23 июня на Театральной площади состоится праздник выпускников Саратовской области «Роза ветров – 2018».
По информации министерства образования области, на сцене выступят такие группы, как "Бурито", "5sta Family", участница телепроекта «Голос» Lilit. Ведущими мероприятия станут артисты, среди которых звезды телеканала "Musicbox".
В программе праздника - огненное шоу, гимнасты на высоте, спортсмены на батутах, "живые»" скульптуры и многое другое.
Оставить фотографии об этом событии сможет каждый. Специально для праздника на площади установят фотозоны.
Отдельный праздник будет организован для учителей Саратовской области в театре юного зрителя. В этот день пройдет церемония награждения лауреатов премии "Признание". Педагогов поздравят Стас Костюшкин и пародист Андрей Баринов. Ведущими церемонии станут Роман Будников и Юлия Астахова.
Фото https://www.shoubiznes.today