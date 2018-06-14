В Балтае утонул 39-летний мужчина
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 11 июня мужчина ушел на рыбалку к реке, протекающей на территории села Балтай, однако домой не вернулся. На следующее утро родственники отправились на его поиски и обнаружили на берегу реки удочки, а в самом водоеме тело мужчины.
- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении.
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