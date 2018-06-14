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В Балтае утонул 39-летний мужчина

Новости / ЧП
В Балтае утонул 39-летний мужчина


По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 11 июня мужчина ушел на рыбалку к реке, протекающей на территории села Балтай, однако домой не вернулся. На следующее утро родственники отправились на его поиски и обнаружили на берегу реки удочки, а в самом водоеме тело мужчины.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении.

Фото http://www.donnews.ru