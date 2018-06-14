В Хвалынске состоятся международные соревнования по быстрым шахматам
8 июля будет впервые разыгран Кубок международного гроссмейстера Никиты Матиняна.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, турнир будет проходить раздельно среди детей и взрослых. Всего планируется участие более 250 шахматистов, в том числе – шахматистов-спортсменов с ограниченными возможностями, воспитанников детских домов и интернатов.
География участия представлена регионами России, Армении, Казахстана, Таджикистана, Украины, Индии.
Почетными гостями турнира станут член Общественной палаты РФ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, обладатель кубка мира ФИДЕ, заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер Сергей Карякин, чемпион мира, международный гроссмейстер Левон Аронян и другие.
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