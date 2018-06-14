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Театр оперетты представит зрителям мюзикл «Дубровский» Кима Брейтбурга

Новости / Культура
Театр оперетты представит зрителям мюзикл «Дубровский» Кима Брейтбурга

Премьерные показы пройдут 15 июня в 18.00 и 16 июня в 17.00.

По информации министерства культуры области, постановка осуществляется в рамках федерального проекта «Поддержка творческой деятельности театров малых городов». Над постановкой работает художественный руководитель театра, режиссер Александр Прасолов. Этот мюзикл станет первым знакомством саратовской публики с режиссером, несколько месяцев назад связавшим свою театральную судьбу с Саратовской опереттой.

Мюзикл «Дубровский» создан композитором Кимом Брейтбургом и драматургом Кареном Кавалеряном в 2013 году по мотивам одноименного романа А.С.Пушкина. По словам автора либретто Карена Кавалеряна, Саратов станет десятым по счету городом.

Постановочная группа спектакля нашла особый стиль, свою концепцию, раскрывая зрителям два смысловых уровня текста. Любовная интрига разворачивается на фоне массовых сцен, открывающих путь к одной из любимых тем пушкинского творчества – истории и психологии русского бунта.

Дирижер-постановщик спектакля - главный дирижер театра Валерий Брятко, художник-постановщик – Михаил Гаврюшов (ТЮЗ им. Ю.П. Киселева), балетмейстер-постановщик – Елена Щербакова (главный балетмейстер Волгоградского музыкального театра).

Фото http://static.newauction.ru