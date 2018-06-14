Многодетные семьи из Саратова посетят фестиваль клубники

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V фестиваль клубники, организованной фондом «Волжский путь» в рамках социального проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ», пройдет в пятый раз. На него приглашены многодетные семьи из Саратова.По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, начнется путешествие по Балаково с посещения смотровой площадки Эдельвейс, где можно увидеть город с высоты птичьего полета. Следующим в программе станет Храм Святой Троицы - образец архитектуры эпохи модерн, построенный по проекту известного архитектора Федора Шехтеля. Запланировано посещение «Петродворца на Волге» - роскошной старинной усадьбы Паисия Мальцева. В центре общественной информации Балаковской АЭС члены семей узнают, как работает мирный атом.Кульминацией экскурсии станет участие детей и их родителей в мероприятиях V фестиваля клубники. В этом году представители дачных и садоводческих товариществ, владельцы личных подсобных хозяйств традиционно предложат выращенный своими руками урожай. Организаторы фестиваля клубники в Балакове обещают, что на празднике будет представлен самый большой клубничный пирог весом более 100 кг и длинной 17 метров. На него можно будет не только посмотреть, но и попробовать.Фото http://www.ogirk.ru