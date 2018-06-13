Российский Tkeycoin позволит уменьшить затраты бизнеса на 87%
Затраты бизнеса могут быть уменьшены на 87% с внедрением российской разработки Tkeycoin DAO. О предлагаемых миру новаторских решениях рассказало в недавно опубликованном обзоре издательство HI-News, где подчеркивается: блокчейн-механизмы Tkeycoin способны предоставить гражданскому обществу широчайшие возможности, поскольку могут вывести экономику на новый уровень.
Технология блокчейн – новый шаг в будущее для бизнеса, подтверждает в своем отчете и аудиторская компания Deloitte. Специалисты фирмы акцент анализа сделали на бизнесе, хотя очевидно, что внедрение технологии со смарт-контрактами положительно повлияет и на покупателей.
Эффективной российской разработкой уже заинтересовались иностранцы: частные инвесторы из ОАЭ и венчурные фонды Кореи. Будущие инвесторы могут приобрести высокоэффективные активы на выгодных условиях. Пока проект Tkeycoin находится на стадии эмиссии. Выход на международные биржи запланирован на IV квартал текущего года. Этот процесс позволит проекту и его участникам увеличить капиталы.