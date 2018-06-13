Ветслужбы объявили об отмене карантина в нескольких районах региона
В связи с выполнением в полном объеме мероприятий по ликвидации очагов заболевания бешенством животных отменен карантин на следующих территориях:
с 23 мая – в селах Ахмат Краснокутского и Новопривольное Ровенского района, в поселке Вихляйка Новобурасского района,
с 31 мая – в селах Липовка Базарно-Карабулакского, Мунино Федоровского, Репное и Котоврас Балашовского, поселке Тулайково Ершовского района,
с 1 июня – в поселке Михайло-Вербовка Ершовского района, на территории садоводческого товарищества «Колос», расположенного вблизи г.Пугачева, на хуторе Песчаный Мар Новоузенского района.
С 7 июля ограничения отменены в р.п. Новые Бурасы, на части территории города Маркса, в селе Клинцовка Пугачевского района. Ликвидировано два очага бешенства на части природной территории Энгельсского района.
Ветеринарной службой области приняты меры, направленные на предотвращение распространения заболевания из очагов.
В указанных населенных пунктах проведена вакцинация против опасной инфекции восприимчивого поголовья животных. В период действия карантина проведены подворные обходы с целью выявления больных животных.
После отмены ограничений в населенных пунктах разрешен ввоз и вывоз поголовья.