13 июня 2018 19:08 СРЕДА
Новости
17:10 | 13 июня
Многодетные семьи из Саратова посетят фестиваль клубники
16:06 | 13 июня
Российский Tkeycoin позволит уменьшить затраты бизнеса на 87%
15:01 | 13 июня
Ветслужбы объявили об отмене карантина в нескольких районах региона
13:59 | 13 июня
Активная молодежь проведет более 30 экскурсий для горожан
13:01 | 13 июня
Парад "Дружба народов" состоялся в Саратове
12:03 | 13 июня
Экс-сотрудницу одного из саратовских банков оштрафовали на 200 тысяч рублей за присвоение денежных средств
11:17 | 13 июня
Студенты презентовали бизнес-проекты в рамках «StartupPitch»
10:09 | 13 июня
Состоялось совещание на полигоне ТБО "СТМ-Капитал"
09:00 | 13 июня
Григорий Аредаков и его «фабричные девчонки»: душа полна весеннего огня
14:10 | 10 июня
Участники акции «Открытые пивоварни» побывали на заводе «Балтика-Новосибирск»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Ветслужбы объявили об отмене карантина в нескольких районах региона

Новости


В связи с выполнением в полном объеме мероприятий по ликвидации очагов заболевания бешенством животных отменен карантин на следующих территориях:

с 23 мая – в селах Ахмат Краснокутского и Новопривольное Ровенского района, в поселке Вихляйка Новобурасского района,

с 31 мая – в селах Липовка Базарно-Карабулакского, Мунино Федоровского, Репное и Котоврас Балашовского, поселке Тулайково Ершовского района,

с 1 июня – в поселке Михайло-Вербовка Ершовского района, на территории садоводческого товарищества «Колос», расположенного вблизи г.Пугачева, на хуторе Песчаный Мар Новоузенского района.

С 7 июля ограничения отменены в р.п. Новые Бурасы, на части территории города Маркса, в селе Клинцовка Пугачевского района. Ликвидировано два очага бешенства на части природной территории Энгельсского района.

Ветеринарной службой области приняты меры, направленные на предотвращение распространения заболевания из очагов.
В указанных населенных пунктах проведена вакцинация против опасной инфекции восприимчивого поголовья животных. В период действия карантина проведены подворные обходы с целью выявления больных животных.

После отмены ограничений в населенных пунктах разрешен ввоз и вывоз поголовья.