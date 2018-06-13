Активная молодежь проведет более 30 экскурсий для горожан
Состоялась презентация проекта историко-культурного просвещения «Я знаю Саратов».
Проект реализуется при поддержке администрации Саратова и региональной Общественной палаты. Этим летом активисты общественной организации «Творческая молодежь», «Ассоциации молодых предпринимателей России», студенты Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского намерены провести более 30 экскурсионных мероприятий. Маршруты самые разнообразные: «ул. Вольская», «Соборная площадь», «Хлебная площадь», «Проспект им. Кирова», «Улица Волжская», «Набережная Космонавтов», «Музейная площадь», «Площадь Кирова», «Бульвар Рахова» и даже «Лесопарк «Кумысная поляна».
Студенты кафедры туризма и культурного наследия СГУ им. Н.Г. Чернышевского совместно с краеведами Вадимом Руфановым, Иваном Менякиным, экспертами комиссии по культуре ОПСО Владимиром Скворцовым и Серго Букаевым детально прорабатывают информацию о каждом объекте в заявленных маршрутах.
Основными слушателями пешеходных экскурсий станут воспитанники социальных учреждений и школьники, задействованные на летних площадках городских образовательных учреждений.
Информация о проведении экскурсий будет опубликована в социальных сетях и на сайте Общественной палаты Саратовской области.