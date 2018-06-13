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Парад "Дружба народов" состоялся в Саратове

Новости
Парад "Дружба народов" состоялся в Саратове

Вчера в Саратове состоялся парад «Дружба народов». Подобные акции, приуроченные ко Дню России, проходят во всех крупных городах страны.

"Парад объединил представителей свыше 50 национальных объединений и народов, проживающих в Саратовской области. В нем приняли участие порядка тысячи саратовцев в красочных народных костюмах. С песнями и флагами колонна впервые во главе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, председателем Саратовской областной думы Иваном Кузьминым, главой Саратова Михаилом Исаевым проследовала по ул. Волжская от Радищева до Набережной космонавтов, где состоялся концерт с участием творческих коллективов Городского дома культуры национального творчества, Городского дома культуры «Звезда», клуба «Солнечный», национального культурного центра закавказских народов «Кавказ», Армянской общины «Крунк», НКЦ «Казахстан», корейского центра «Тонмакколь» и других.

Праздничная программа Дня России в Саратове продолжается на Театральной площади, где проходит шоу-конкурс «Авто-леди», а в 20.00 стартует дискотека. Кроме того, все желающие смогут понаблюдать за выступлениями танцоров – городской конкурс уличных танцев «Star team» начнется в 19.00 на площади у консерватории.

По традиции культурный центр имени П.А. Столыпина подготовил для горожан познавательные экскурсии в рамках проекта «Многоконфессиональный Саратов». Экскурсоводы расскажут о Покровском соборе (сбор группы на углу улиц Горького и Мичурина в 14.00) и Саратовской соборной мечети (сбор на углу улиц Радищева и Кутякова в 17.00)", - сообщает пресс-служба городской мэрии.