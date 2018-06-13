Экс-сотрудницу одного из саратовских банков оштрафовали на 200 тысяч рублей за присвоение денежных средств
В Саратове вынесен приговор бывшей сотруднице одного из отделений коммерческого банка областного центра. Тридцатилетняя Айгуль Жакубова признана виновной в "присвоении имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".
Следствием и судом установлено, что в период с сентября по октябрь 2017 Жакубова, являясь старшим менеджером по обслуживанию клиентов одного из отделений коммерческого банка города Саратова, похитила денежные средства со счетов пяти вкладчиков в общей сумме более 250 тысяч рублей путем проведения фиктивных расходных операций от имени граждан.
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УМВД РФ по городу Саратову.
В рамках осуществления предварительного расследования Жакубова вину признала в полном объеме и возместила причинённый ущерб.
Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 000 рублей, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.