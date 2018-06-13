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Студенты презентовали бизнес-проекты в рамках «StartupPitch»

Новости


В областном бизнес-инкубаторе прошло второе мероприятие в рамках проекта «StartupPitch». В этот раз экспертная коллегия посмотрела десять презентаций студенческих бизнес-идей.

В начале мероприятия директор бизнес-инкубатора Александр Марченко напомнил присутствующим правила питч-сессии: эксперты не выставляют оценки – они задают вопросы и дают практические рекомендации выступающим.

Основными участниками «StartupPitch» на этой неделе стали студенты высших учебных заведений города. Одни рассказали об интернациональном кафе с простым названием «Чемоданчик», другие – о реализации изделий ручной работы, третьи – о производстве картин на натуральных досках. На встрече присутствовали и представители вузовских объединений. Например, представитель бизнес-инкубатора СГУ рассказал о современном технологическом подходе в переработке отходов производства и получении экологически чистого сырья. Вдобавок, свои проекты представили студенты Балаковского инженерно-технологического института: под руководством преподавателей они разработали проект производства светящейся люминесцентной плитки и автономного энергоснабжения объектов различного назначения.

В процессе работы участники «StartupPitch» получили приглашение на консультацию или предложение бесплатно изготовить образец представляемого продукта.