Григорий Аредаков и его «фабричные девчонки»: душа полна весеннего огня

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Лучшего названия для финальной учебной постановки, чем первая пьеса Александра Володина, которую для своих воспитанников выбрал мастер курса, народный артист России Григорий Аредаков, и не придумать. По крайней мере, такое ощущение возникает после просмотра «Фабричной девчонки».Пьеса была написана драматургом ещё в середине 50-х годов прошлого века. По поводу нее немало спорили. Мечта советских девушек, обитательниц маленькой комнатки в общежитии, устроить личную жизнь шла вразрез с привычно-зомбирующим стремлением общества к «великой цели» — строительству коммунизма. Между тем уже на следующий год после публикации «Фабричную девчонку» поставили десятки театров Союза.Григорий Анисимович подает эпоху ненавязчивыми штрихами. Время не кажется кровожадным молохом, который перемелет в пыль судьбу каждой девушки. Лекции в красном уголке, назойливое кураторство Бибичева, радиосводки о достижениях рабочей молодежи – это «предлагаемые обстоятельства», в которых каждая из общежитских девчонок проявляет свои личностные качества. Режиссеру куда важнее подчеркнуть, что и Женя, и Леля, и Надюша, и Ирина в первую очередь честны перед собою. А также, несмотря на разность жизненных предпочтений, они очень похожи мечтой о семейном счастье, умением создать вокруг себя уютное пространство.Метафорическим центром девичьего мира художник-постановщик спектакля Юрий Наместников делает высокую этажерку, которая делит комнату на две части. Композицию с неизменным чайным сервизом, баночкой варенья, бумажными свертками, мыльницей венчает фарфоровый слоник как символ счастья.В «Фабричной девчонке» Григория Аредакова каждая из девичьего квартета — главная героиня действия. Составляя единый ансамбль в целом, характеры девушек очень контрастны. Великолепие этой четверки состоит в том, что внешнее поведение одной девушки прослеживается в качестве внутренних переживаний другой. Так, взаимоотношения девушек позволяют зрителю с интересом обнаружить своеобразное отражение друг в друге двух пар: Женя-Леля, Надя-Ира.Женька предстает перед нами обаятельным веселым троллем (как же покоряет обаяние Натальи Березиной!). Она кокетливо укажет на фальшь и показуху как Бибичеву, так и представителю главка. Свое право на личную жизнь Женя отстаивает неутомимо и ежесекундно. Но в ее браваде больше слов. Леля на фоне подруги выглядит трагической фигурой. В исполнении Марины Погорельцевой серьезная комсомолка Ольга с первого появления в «комнате» производит впечатление человека, в котором костром разгорается внутренний конфликт между простыми девичьими желаниями и навязанными комсомольскими обязательствами. Сдержанно, словно придавленная бетонной плитой, она читает в красном уголке лекцию о том, что «любовь - это «физическое влечение при единстве культурных и общественных интересов». В этом образе очень тонко подан вопрос-message о том, как определить грань, за которой можно судить о ком-либо, не будучи осужденным в ответ; где баланс между индивидуальной свободой и возможностью этой свободы в четко очерченных границах? В этом плане Ольга оказывается сильнее Жени. Без всякого показного бунтарства Леля, все для себя решив, молча поставит на тумбочку фотографию четырехлетней дочки.Женину же трагедию мы увидим в финале. Наталье Березиной удалось умело передать контраст между привычной легкостью, с которой она раскрывается навстречу Феде, и душевным надломом от осознания, что этот уезжающий морячок оказался родственной душой, и понравился ей по-настоящему.Очень разными на первый взгляд кажутся Надя (Татьяна Попова) и Ирина (Светлана Панова). Надюша «с холодным носом» меняет кавалеров, выбирая спутника жизни. Наивно-испуганно смотрит в свое болгарское будущее с мужем-иностранцем Ира. Но цель у девочек одна — обрести личное счастье.Спектакль радует множеством интересных образов. Если девушки покоряют своими симпатичными личными качествами, то мужчины выглядят больше «людьми, воспитанными системой». Почти безмолвным циником мы видим кинооператора (Степан Гаю), бесстрастно выстраивающего картинку уютного бытия для телесюжета о маленькой общежитской комнате. Противоречив морячок Федор. В исполнении Вадима Самаркина он с одной стороны человек, которому как и Женьке безразлично мнение окружающих о себе; с другой — послушный сын своей матери Анны Петровны. Здесь хочется отойти от рассказа о мужских образах и отметить, как серьезно продемонстрировала узнаваемый образ фабричной функционерши студентка Алина Романова. Тесный футляр костюма, привычный куль волос на голове, - и перед нами сухарь, в котором эмоции возникают, только когда обнаруживается непорядок в отлажено работающей схеме-системе. Вторит Анне Петровне Бибичев. Он так искренне и даже наивно радеет за дело, что вызывает улыбку. В постановке Григория Аредакова комсомольский работник гораздо симпатичнее, чем в пьесе. В нем больше жизни. По всей видимости, причиной тому служит обаяние начинающего артиста Даниила Гайворонского. Тем страшнее ощущения после кульминационного объяснения Бибичева с Лелей. Дрожащие руки, недоумение, негодование. Становится не по себе от наблюдения, как изнутри Бибичева рвут на части человек, желающий простого семейного счастья, и монстр, сформированный системой.И все же главной в дипломнике аредаковцев является атмосфера «общего жития», которую разными красками и темпераментами, но талантливо и дружно создает «великолепная четверка». По этой причине «Фабричная девчонка» худрука курса рифмуется с фильмом «Девчата» Юрия Чулюкина. В мире общежития послевоенных лет можно подсесть к сковороде со шкварчащей яичницей, которую тебе с готовностью подвинет соседка, несмотря на твое ворчание про «опять подгорела». Здесь в ночной тишине можно вереницей с пустыми ложками потянуться к банке с вареньем и спорить, спорить, спорить. Этот душевный мир радушно принимает в свои объятия каждого вновь прибывшего. Как гармонично в этой связи выглядят «новенькие» - Нина (Анастасия Пискун) и Вера (Екатерина Дудченко)! Благодарная готовность этих юных девочек дружить очень трогательна.В одной из сцен Надюша задумчиво поет: «Куда бежишь, тропинка милая?» И догадываешься (или хочешь верить), что спустя годы, каждая из «фабричных девчонок» задаст себе другой песенный вопрос: «Так как же это вышло-то, что все шелками вышито судьбы моей простое полотно?». Ведь в юности у них было главное: дружба, доброта, искренняя готовность прийти друг другу на помощь. Уверена, у талантливого курса — тоже. В добрый путь, ребята!Автор Елена МаркеловаФото www.sati-sgk.ru