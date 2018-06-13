Состоялось совещание на полигоне ТБО "СТМ-Капитал"

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В совещании приняли участие министр природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Соколов, представители администрации Саратова и Саратовского района.В связи со сложившейся ситуацией глава региона потребовал увеличить количество техники, задействованной на отсыпке грунта тлеющей поверхности, а также определить дополнительные меры для того, чтобы локализовать возгорание.В настоящее время работы ведутся круглосуточно, работает 16 единиц техники, идет уплотнение грунта, чтобы ликвидировать очаги тления твердых коммунальных отходов и устранить задымление.По словам Дмитрия Соколова, аналогичные работы ведутся и на Гуселке-2. Здесь также рабочие переходят на круглосуточный режим. В настоящее время работают две бригады и 14 единиц техники.Как отметил министр, в настоящее время направление ветра изменилось, поэтому задымления в городе нет, в ближайшие несколько дней прогноз по ветру также благоприятный.Ситуация находится на контроле. Сотрудники лабораторий Роспотребнадзора и Росприроднадзора проводят заборы проб атмосферного воздуха для определения его качества.