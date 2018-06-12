Участники акции «Открытые пивоварни» побывали на заводе «Балтика-Новосибирск»
День пивовара на новосибирском заводе «Балтика» отметили участием в VII Всероссийской акции «Открытые пивоварни» (18+). Организатором события по традиции выступил Союз российских пивоваров. Как и на остальных предприятиях компании «Балтика», в рамках этого события для всех совершеннолетних желающих на заводе была организована специальная программа «На вершине пивоварения».
На «Балтике-Новосибирск» состоялось несколько интерактивных экскурсий, во время которых гости смогли не только посмотреть весь процесс приготовления пива, но и убедиться в стопроцентной натуральности и высоком качестве отечественного напитка. Участники программы побывали в производственных цехах, а в завершении путешествия по заводу им была предложена увлекательная викторина, где они могли продемонстрировать свои знания о производстве безалкогольного пива методом мембранной фильтрации, например, или проекте пивная дактилоскопия. Многие посетители новосибирской «Балтики» сделали для себя удивительные и интересные открытия, а еще смогли попробовать на дегустации лучшие сорта пива, произведенного на заводе.