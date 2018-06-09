В ТЮЗе Киселева завершились гастроли Московской театральной школы Олега Табакова

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Фото Вячеслава Сторожева

Фото со страницы Московской театральной школы Олега Табакова в социальной сети "ВКонтакте"

Фото Вячеслава Сторожева

5 июня на малой сцене ТЮЗа зрители увидели постановку «Сиротливый Запад». Для саратовских театралов это хорошо знакомая история. Совсем недавно спектакль по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха был в репертуаре Саратовского государственного академического театра драмы имени Слонова. История о потере нравственных ориентиров, самопожертвовании ради ближнего, любви и прощении получилась у саратовской труппы одновременно жесткой и трогательной. И перед показом школы Табакова возникали сомнения, как с таким сложным материалом справятся совсем юные ребята.Перед спектаклем директор школы Юрий Кравец рассказал зрителям, что Олег Павлович Табаков призывал к тому, чтобы артисты школы как можно больше проявляли самостоятельности в выборе материала, с которым хотят работать. Вот и пьесу МакДонаха ребята выбрали сами, подготовили отрывки, озвучили свои постановочные идеи. То, что эта работа им самим близка и нравится, бросается в глаза и подкупает в первую очередь.Главные герои братья Коулмэн и Валин Конноры в исполнении Павла Чернышева и Павла Бессонова, на первый взгляд, обычные тинэйджеры. Их задирания друг друга поначалу кажутся даже забавными (если не считать брутальной лексики, которую все же трудно воспринимать от юных артистов). Они воспитаны на мультиках о Томе и Джерри, жестоких зрелищах профессионального спорта и криминальных новостях. Среда сформировала их. Братья живут интересами и потребностями одного дня (не случайно их жилище – обычная походная палатка). Они настолько зациклены на личных удовольствиях, что убийство и похороны отца вызывают у них не больше эмоций, чем дележ чипсов и самогона. И это притом, что один из них убийца, второй – покрыватель и шантажист. И чем спокойнее они говорят о своем деянии, тем больше поднимаются волосы дыбом от жути происходящего. Но и для них есть спасение. В лице священника-неудачника отца Уэлша. Данил Акутин зрело и тонко ведет свою роль от начала и до конца. Отец Уэлш в его исполнении искренне страдает из-за беззаконий, творящихся в его приходе, и из-за своего бессилия что-либо изменить. В то же время он один верит, что братья Конноры не до конца «погибли». Он не может повлиять на парней своими проповедями, но идет ради них на грех самоубийства, видя в этом хоть мизерный, но шанс для их исправления.Исполнители главных ролей четко понимают, что их герои не могут измениться в одночасье. Поэтому их примирение в финале получается все же условным. Коулмэн и Валин все еще хватаются за оружие, признаваясь друг другу в обоюдных грехах, по-прежнему с недоверием и опаской смотрят друг на друга. Но все же они постепенно становятся другими, и прежними уже вряд ли станут. По крайней мере, всей душой хочется в это верить.На следующий день юные «табаковцы» представили спектакль «Свободные бабочки». Для Саратова это тоже знаковая постановка, около 20 лет назад спектакль по пьесе Леонарда Герша был в репертуаре ТЮЗа. Та постановка навсегда оставила ощущение торжества любви, надежды, победы над обстоятельствами. Артисты школы Табакова вновь вернули зрителей в прошлое, показав трогательную историю о стремлении к свободе и счастью.Главный герой Дон Бейкер (актер Максим Теняков) слеп от рождения, он пытается жить самостоятельно, вырвавшись из-под опеки обожающей его матери. Он подобен бабочке, которая готова обжечь крылья, но ни за что не откажется от ощущения свободы и полета. К свободе совсем другого рода – от различного рода условностей, обязательств и даже привязанностей – стремится легкомысленная соседка Дона Джил (в исполнении Ангелины Пахомовой она этакий вихрь, фейерверк, который кого угодно к себе расположит своей непосредственностью и озорством).«Я прошу одного — свободы. Свободны же бабочки. И люди не могут отказать Гарольду Скимполу в том праве, которое они признают за бабочками!? Знаешь, я себя иногда ощущаю бабочкой. Я лечу, лечу…», - цитирует она, сама не зная, откуда, известный ей отрывок. Несмотря на, казалось бы, радикальную непохожесть, это стремление связывает героев. Молодые люди легко находят общий язык, знакомство стремительно перерастает в бурный роман. Однако если будущее у таких отношений? По ходу действия на их обреченность укажет сыну миссис Бейкер (Анна Золотухина). Джил, мечтающая о карьере актрисы, уйдет (или сделает попытку уйти) к режиссеру. Она то ли боится быть связанной серьезным чувством, то ли сама не верит в него.В итоге зрителей ждет открытый финал. Фраза героя «Ты нуждаешься во мне еще больше, чем я в тебе!» пугает возлюбленную. Она уходит, Дон остается один. Ему также звонит утром мать, также привычно он бросает заготовленные реплики на ее вопросы. Он вновь слышит музыку из соседней квартиры. Ждет ли его там Джил? Или это просто обман, мечта? Зрителям предлагается самим найти ответ на этот вопрос. В финале на большом экране проецируется яркое видео с бабочками. Звучит музыка, герой вновь оживает для любви и надежды. Он свободен, и в этом его главное счастье.Финальной точкой гастролей стал спектакль «Лукоморье» по мотивам произведения Сергея Довлатова «Заповедник». Саратовским зрителям его показали дважды — 7 и 8 июня. Главной интригой постановки снова было то, как юные артисты, родившиеся уже после развала Советского Союза, воспроизведут атмосферу, в которой жил и творил Сергей Довлатов.Действие происходит в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское» в Псковской области, куда главный герой Борис Алиханов устраивается экскурсоводом. Жизнь здесь протекает вне зависимости от исторической и литературной значимости места, в котором действующие лица встречают туристов, смотрят кино по вечерам, ведут коммунистическую пропаганду, а в основном — пьют. О «свете русской поэзии» упоминает только в самом начале одна из работниц музея: «Тут все живет и дышит Пушкиным, буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота... Цилиндр, крылатка, знакомый профиль...».Главный герой и сам постепенно становится частью этого странного и абсурдного мира, где правит бал «пол-литра отравы». Местные алкоголики в исполнении юных артистов получились несколько карикатурными и даже навязчивыми. Их было слишком много в спектакле. Но на их фоне более выпукло проявились нравственные метания Бориса, перед которым стоит выбор, остаться ли в этом абсурдном мире, где его удел — быть лишним и непонятым (эту инакость хорошо передает актер Егор Кирячок), или эмигрировать с семьей в Америку.Кульминацией действия стала сцена пропагандистской беседы с героем милиционера Беляева (Максим Теняков). Разливая «отраву» тайком от авторитарной жены, он сам не прочь покритиковать советскую действительность: «Думаешь, органы не замечают всего этого бардака? Органы все замечают получше академика Сахарова. Но где реальный выход?». А в финале своего монолога советует: «Я бы на твоем месте рванул отсюда, пока выпускают. Воссоединился с женой — и привет... У меня-то шансов никаких. С моей рязанской будкой не пропустят... А тебе — советую».Оказался ли Довлатов до конца понятен новому поколению, яркими представителями которого являются учащиеся школы Табакова? Сложно ответить на этот вопрос с полной уверенностью. Но им удалось донести актуальность и современность довлатовской прозы, открывающей глаза на то, что и в сегодняшней действительности абсурда хватает.Гастроли Школы Табакова завершились. Уже через несколько дней ребята получат дипломы. Мы же, зрители, надеемся, что впереди нас ждет не одна встреча с новыми поколениями юных «табаковцев».Автор Татьяна Горпиняк