На площади Чернышевского покажут фильм «Облачный атлас»
Летний кинотеатр ждет посетителей в следующую субботу, 16 июня, с 19.00 до 23.00 на площади Чернышевского.
По информации пресс-службы городской администрации, в этот день состоится киносеминар с кинопоказом «Эпика киберпанка: реинкарнация истории» по фильму Тома Тыквера, Лилли и Ланы Вачовски «Облачный атлас» (2012).
Организаторами выступают проект «Живая аналитика» (юридический факультет СГУ) и киносеминар «Философия кино» (философский факультет СГУ). Ведущие преподаватели проведут философско-семиотический анализ фильма. Затем в формате летнего кинотеатра будет показан фильм «Облачный атлас».
Фильм состоит из шести независимых, но идейно и символически связанных историй о шести людях из прошлого, настоящего и будущего. Одни и те же актеры играют нескольких героев в разных сюжетных линиях. Самый дорогой независимый фильм в истории кинематографа, заслужил несколько премий и номинаций, включая две премии «Сатурн» и номинацию на «Золотой глобус» за лучший саундтрек. Рекламный слоган фильма: «Все взаимосвязано».
Вход свободный.
Фото http://www.shopniagara.ca