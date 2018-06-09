Продолжается реконструкция водяной мельнице в селе Лох

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О проводимых работах рассказал директор Центра развития туризма и краеведения управления культуры и кино администрации Новобурасского района Саратовской области Евгений Жирнов.- Проведенные нами в течение года замеры показали отклонения положения мельницы, которые в разное время доходили до 70 см, - пояснил он. - Экспертное техническое обследование показало, что несущие конструкции мельницы находятся в ограниченно-рабочем состоянии. Чтобы продлить срок жизни мельницы было решено их укрепить.На текущий год на эти цели были запланированы 1 млн. 200 тыс. рублей бюджетных и спонсорских средств. На днях подрядчик приступил к работе. Укрепление ведется путем установки инъекционных свай. По данным специалистов, срок их службы составит более 300 лет. Работы планируется завершить до 1 сентября.Укрепление мельницы позволит нам не только продлить срок жизни этого уникального объекта, но и демонстрировать гостям работу ее механизма. Несмотря на возраст, механизм находится в работоспособном состоянии, но из-за неустойчивости и перекоса мельницы ее рабочие элементы сдвигаются и могут серьезно повредиться при включении и даже нанести непоправимый вред всей конструкции.На время работ колесо мельницы демонтировали, но сама достопримечательность остается открытой для посетителей.По информации министерства по делам территориальных образований области, с начала сезона водяную мельницу в селе Лох успели посетить более 3 тысяч туристов.Фото https://om-saratov.ru