Воспитанники Саратовской школы-интерната стали дипломантами танцевального фестиваля
В Саратове прошел межрегиональный этап VI Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dancе Volga», в основе которого лежит длительное совместное творчество людей с инвалидностью и без инвалидности (танцующих волонтеров): инклюзивный танец.
По информации министерства образования области, для участия в конкурсе зарегистрировалось пятнадцать коллективов из четырех регионов России.
Коллектив «Карусель» школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова исполнил номера в номинациях «Эстрадный танец», «Народный танец».
Коллектив был награжден дипломом 2 степени в номинации «Эстрадный танец» за «Танец с зонтиками» и дипломом 2 степени в номинации «Народный танец» за танец «Весну звали».
Фото https://astv.ru