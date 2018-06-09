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Воспитанники Саратовской школы-интерната стали дипломантами танцевального фестиваля

Новости / Культура
Воспитанники Саратовской школы-интерната стали дипломантами танцевального фестиваля


В Саратове прошел межрегиональный этап VI Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dancе Volga», в основе которого лежит длительное совместное творчество людей с инвалидностью и без инвалидности (танцующих волонтеров): инклюзивный танец.

По информации министерства образования области, для участия в конкурсе зарегистрировалось пятнадцать коллективов из четырех регионов России.

Коллектив «Карусель» школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова исполнил номера в номинациях «Эстрадный танец», «Народный танец».

Коллектив был награжден дипломом 2 степени в номинации «Эстрадный танец» за «Танец с зонтиками» и дипломом 2 степени в номинации «Народный танец» за танец «Весну звали».

Фото https://astv.ru