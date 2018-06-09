Саратовец отсидит 9,5 лет за убийство хозяина съемного жилья

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По информации пресс-службы следственного управления региона, тело хозяина жилища с признаками насильственной смерти было обнаружено 20 февраля. В ходе грамотно спланированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к убийству потерпевшего его знакомого 1964 года рождения, который на протяжении нескольких лет проживал у него.Как выяснилось в ходе следствия, еще 9 февраля между мужчинами произошел конфликт из-за того, что хозяин жилища не желал последующего проживания у него «квартиранта» и попросил его покинуть квартиру. В ходе ссоры последний нанес оппоненту множественные удары ножом в грудь и живот. От полученных ранений потерпевший скончался, а злоумышленник покинул место происшествия. 22 февраля он был задержан на территории Ленинского района и уже на первоначальных следственных действиях дал признательные показания.Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото https://www.vladtime.ru