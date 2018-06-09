За минувшие сутки в регионе ликвидировано семь пожаров

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Вчера в 18.37 в Балаково случился пожар в административно-бытовом комплексе на Саратовском шоссе. Горел силовой кабель, бесперебойные автоматы и масло в трансформаторе на площади 20 квадратных метров.В 22.34 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании автомобилей «Ауди Q-5» и «BMW-Х5» на улице Рахова в Кировском районе. Площадь пожара составила четыре "квадрата". На тушение выезжала 1 единица техники, 6 человек личного состава.Сегодня в час ночи сигнал о пожаре поступил из села Злобовка Саратовского района. Там загорелась трава на площади триста квадратных метров и легковой автомобиль «ВАЗ-2107».В 02.33 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в подвале жилого трехэтажного дома на улице Васильковской в Заводском районе. Площадь пожара составила три квдартаных метра. Из дома было эвакуировано 15 человек из низ 3 ребенка. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.