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За минувшие сутки в регионе ликвидировано семь пожаров
09:58 | 09 июня
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18:00 | 08 июня
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За минувшие сутки в регионе ликвидировано семь пожаров

Новости
За минувшие сутки в регионе ликвидировано семь пожаров

За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь пожаров.

Вчера в 18.37 в Балаково случился пожар в административно-бытовом комплексе на Саратовском шоссе. Горел силовой кабель, бесперебойные автоматы и масло в трансформаторе на площади 20 квадратных метров.

В 22.34 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании автомобилей «Ауди Q-5» и «BMW-Х5» на улице Рахова в Кировском районе. Площадь пожара составила четыре "квадрата". На тушение выезжала 1 единица техники, 6 человек личного состава.

Сегодня в час ночи сигнал о пожаре поступил из села Злобовка Саратовского района. Там загорелась трава на площади триста квадратных метров и легковой автомобиль «ВАЗ-2107».

В 02.33 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в подвале жилого трехэтажного дома на улице Васильковской в Заводском районе. Площадь пожара составила три квдартаных метра. Из дома было эвакуировано 15 человек из низ 3 ребенка. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.