Житель Петровска забил знакомого насмерть

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"По версии следствия, 20 февраля этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по просьбе своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, пришел к 67-летний родственнику последнего, проживающего в его квартире, с целью выяснить, осуществляет ли он платежи за коммунальные услуги, а также проверить состояние жилища. В ходе беседы 67-летний мужчина пояснил, что не имел возможности производить необходимые выплаты по счетам, в связи с чем обвиняемый нанес ему множественные удары ногами и руками в голову и туловище, после чего с места происшествия скрылся. С полученными повреждениями потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней он скончался, а злоумышленник был задержан", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.В ходе следствия он признал вину в инкриминируемом ему деянии.