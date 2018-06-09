Житель Петровска забил знакомого насмерть
В Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за преступления против собственности 47-летнего жителя Петровска. На этот раз рецидивист предстанет перед судом по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"По версии следствия, 20 февраля этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по просьбе своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, пришел к 67-летний родственнику последнего, проживающего в его квартире, с целью выяснить, осуществляет ли он платежи за коммунальные услуги, а также проверить состояние жилища. В ходе беседы 67-летний мужчина пояснил, что не имел возможности производить необходимые выплаты по счетам, в связи с чем обвиняемый нанес ему множественные удары ногами и руками в голову и туловище, после чего с места происшествия скрылся. С полученными повреждениями потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней он скончался, а злоумышленник был задержан", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.
В ходе следствия он признал вину в инкриминируемом ему деянии.