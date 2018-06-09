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В саратовский центр крови приглашаются все желающие стать донорами

Новости
В саратовский центр крови приглашаются все желающие стать донорами

Сегодня при поддержке регионального министерства здравоохранения проходит акция «День донора».

«Российский и мировой опыт показывают, что только добровольность и регулярность донорства крови и ее компонентов обеспечивают, с одной стороны, максимальную безопасность переливаемой крови для реципиента, а с другой – постоянный контроль за здоровьем самого донора», - рассказали в ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови».

Донором крови и ее компонентов может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший медицинское обследование. Более подробную информацию, а также памятки донорам можно посмотреть на сайте https://bloodsar.ru

Прием доноров осуществляется с 8.00. Завершится в 13.00. П адресу ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови» (г.Саратов, ул. Гвардейская, 27), тел. 8(8452) 74-28-36.