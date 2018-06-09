Ввод многоквартирных домов в Саратовской области вырос в 1,3 раза
По предварительным данным в Саратовской области в январе-мае 2018 года введено 278,3 тысяч квадратных метров жилья, что составило 103,3% к уровню 2017 года.
За пять месяцев введено в эксплуатацию 22 жилых домов в Саратове, Энгельсе, Пугачеве и Озинках общей площадью 126,1 тыс. кв. метров, что в 1,3 раза выше аналогичных показателей прошлого года.
«Динамику в строительной сфере мы связываем с повышением доступности ипотечных кредитов, средневзвешенная ставка которых сократилась до 9,7%, и ростом интереса к новостройкам», - прокомментировал итоги пяти месяцев министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.
Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 54,7%.