В Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"
В будущую субботу, 9 июня, сельскохозяйственные ярмарки пройдут на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в поселке Комсомольский.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будет предложено к реализации молоко и молочные продукты, яйца, мясо в ассортименте, птица, колбасы и мясные полуфабрикаты, рыба, плодоовощная продукция, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.