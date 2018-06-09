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В Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"

Новости
В Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"

В будущую субботу, 9 июня, сельскохозяйственные ярмарки пройдут на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в поселке Комсомольский.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будет предложено к реализации молоко и молочные продукты, яйца, мясо в ассортименте, птица, колбасы и мясные полуфабрикаты, рыба, плодоовощная продукция, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.