Саратовцев предупреждают о грозе и шквалистом усилении ветра
По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в Саратове ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь, гроза.
Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура: ночью + 11 0С… + 13 0С, днем + 17 0С… + 19 0С.
Завтра, 9 июня, в областном центре прогнозируется гроза с шквалистым усилением ветра. Возможны затруднения в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций.
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