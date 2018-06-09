Моногород Ясный: современное возрождение и путь к статусу ТОСЭР
Город Ясный Оренбургской области переживает современное возрождение. Он был основан в 1961 году вместе с началом строительства Киембаевского горно-обогатительного комбината, который сегодня превратился в мощное градообразующее предприятие АО «Оренбургские минералы». Ясный предназначался для рабочих комбината, их семей и людей, занятых в обслуживании социальной инфраструктуры. В 90-х годах прошлого века город вместе с комбинатом пережили не лучшие времена, но выстояли и начали активно развиваться последние несколько лет.
Сегодня Ясный и АО «Оренбургские минералы» по-прежнему неразрывное целое. Комбинат не только главный работодатель для большинства жителей города, но основной инвестор в развитие моногорода. Городская администрация Ясного находится в тесном сотрудничестве с руководством комбината. Благодаря общим усилиям ведется серьезная работа по благоустройству города: построен новый стадион, отремонтированы детские площадки и школы, действует большой многофункциональный досуговый центр.
В Ясном проводится большое количество мероприятий: особое место занимает спорт. Для населения построено много спортивных площадок, работают различные спортивные секции. Немало внимания уделяется и культурному развитию города. Активная работа с населением привела к тому, что правительство РФ озвучило планы присвоить городу статус ТОСЭР, что позволит усилить темпы роста и развития как экономики, так и социальной инфраструктуры города.