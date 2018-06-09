СГМУ и СГУ вошли в сотню лучших вузов России

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По информации министерства образования области, в 2018 году в ТОП-100 лучших вузов России вошли два саратовских университета. На 79 месте оказался Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского. За год он поднялся на три позиции. На 87 строчке - Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.- Оценка вузов производится на основании анализа статистических показателей и результатов онлайн-опросов следующих целевых групп: студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей, - пояснили в министерстве. - В 2018 году в опросах приняли участие 30 тыс. респондентов. В качестве статистической информации использованы данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.Лидером рейтинга в 2018 году, как и годом ранее, стал МГУ имени М.В. Ломоносова. Второе место сохранил за собой Московский физико-технический институт, третье - Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».Фото http://www.vzsar.ru