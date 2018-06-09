9 июня 2018 02:01 СУББОТА
Новости
18:00 | 08 июня
Ввод многоквартирных домов в Саратовской области вырос в 1,3 раза
17:23 | 08 июня
В Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"
16:38 | 08 июня
На Театральной площади откроется ягодная ярмарка
15:49 | 08 июня
Саратовцев предупреждают о грозе и шквалистом усилении ветра
14:56 | 08 июня
Моногород Ясный: современное возрождение и путь к статусу ТОСЭР
14:09 | 08 июня
СГМУ и СГУ вошли в сотню лучших вузов России
13:20 | 08 июня
По факту травмирования 17-летней девушки на ипподроме возбуждено уголовное дело
12:29 | 08 июня
Саратовский ТЮЗ покажет спектакль «Отрочество» в Ясной Поляне
11:38 | 08 июня
В Расковском МО горел полигон с отходами
10:53 | 08 июня
Отделение Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России предупреждает о новой схеме мошенничества
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

По факту травмирования 17-летней девушки на ипподроме возбуждено уголовное дело

Новости / ЧП
По факту травмирования 17-летней девушки на ипподроме возбуждено уголовное дело


Следствию предстоит установить лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности на объекте.

По информации следственного управления региона, потерпевшая на добровольной основе оказывала помощь по уходу и содержанию лошадей на саратовском ипподроме. 26 мая в вечернее время она, не имея допуска к работе с лошадьми, взяла одну из них за поводок и отвела на пастбище. В этот момент животное побежало, а свободный край поводка обмотал ногу девушки, протащив ее таким образом по ипподрому за собой около 400 метров. В результате произошедшего потерпевшую с травмой ноги госпитализировали в лечебное учреждение, где ей проведено оперативное вмешательство по ампутации правой стопы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности на территории ипподрома.

Фото https://omskzdes.ru