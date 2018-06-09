По факту травмирования 17-летней девушки на ипподроме возбуждено уголовное дело

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По информации следственного управления региона, потерпевшая на добровольной основе оказывала помощь по уходу и содержанию лошадей на саратовском ипподроме. 26 мая в вечернее время она, не имея допуска к работе с лошадьми, взяла одну из них за поводок и отвела на пастбище. В этот момент животное побежало, а свободный край поводка обмотал ногу девушки, протащив ее таким образом по ипподрому за собой около 400 метров. В результате произошедшего потерпевшую с травмой ноги госпитализировали в лечебное учреждение, где ей проведено оперативное вмешательство по ампутации правой стопы.В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности на территории ипподрома.Фото https://omskzdes.ru