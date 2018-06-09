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Саратовский ТЮЗ покажет спектакль «Отрочество» в Ясной Поляне

Новости / Культура
Саратовский ТЮЗ покажет спектакль «Отрочество» в Ясной Поляне

9-12 июня там пройдет театральный фестиваль «Толстой weekend».

По информации министерства культуры области, тюзовцы сыграют на площадке под открытым небом постановку главного режиссера театра Алексея Логачева «Отрочество» (пьеса Я.Пулинович по Л.Н. Толстому).

Спектакль вошел в репертуар театра по итогам творческой лаборатории 2013 года «Четвертая высота» и был поставлен при поддержке министерства культуры РФ в рамках программы поддержки молодой режиссуры. Постановка была включена в long-list премии «Золотая Маска» сезона 2014-2015 по мнению Экспертного совета.

В фестивале «Толстой weekend» примут также участие театры из Москвы, Екатеринбурга, Калуги, Тулы, Перми, Рязани, Ельца, Марибора (Словения), Валмиере (Латвия). В программе заявлены редкие, малоставящиеся пьесы и произведения Льва Толстого, спектакль-променад, специально сочиненный по дневникам писателя и многое другое. Программный директор фестиваля – театральный критик Павел Руднев.

Фото tuz-saratov.ru