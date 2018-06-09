В Расковском МО горел полигон с отходами
Вчера в районе Расковского МО на официальном полигоне ООО «СТМ-Капитал» произошло возгорание отходов на площади один гектар.
Для оценки ситуации и принятия необходимых мер на место происшествия выезжал руководитель минприроды области Дмитрий Соколов. В течение суток на полигоне велись работы по отсыпке грунтом и проливке водой. Было задействовано 20 единиц специализированной техники – КАМАЗы, поливальные машины и бульдозеры.
В этот же день Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области были отобраны пробы для определения качества воздуха на границах санитарно-защитной зоны полигона и ближайшей жилой застройке.
Вечером 7 июня открытый огонь был ликвидирован. Ночью продолжились работы по локализации очагов тления.
По состоянию на утро 8 июня площадь тления отходов сократилась с 1 га до 0,5 га.
В настоящее время владельцем полигона осуществляется дальнейшая деятельность по ликвидации очагов тления твердых коммунальных отходов. Работает 12 единиц техники.