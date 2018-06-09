9 июня 2018 02:01 СУББОТА
Новости
18:00 | 08 июня
Ввод многоквартирных домов в Саратовской области вырос в 1,3 раза
17:23 | 08 июня
В Саратове пройдут очередные ярмарки "выходного дня"
16:38 | 08 июня
На Театральной площади откроется ягодная ярмарка
15:49 | 08 июня
Саратовцев предупреждают о грозе и шквалистом усилении ветра
14:56 | 08 июня
Моногород Ясный: современное возрождение и путь к статусу ТОСЭР
14:09 | 08 июня
СГМУ и СГУ вошли в сотню лучших вузов России
13:20 | 08 июня
По факту травмирования 17-летней девушки на ипподроме возбуждено уголовное дело
12:29 | 08 июня
Саратовский ТЮЗ покажет спектакль «Отрочество» в Ясной Поляне
11:38 | 08 июня
В Расковском МО горел полигон с отходами
10:53 | 08 июня
Отделение Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России предупреждает о новой схеме мошенничества
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Отделение Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России предупреждает о новой схеме мошенничества

Новости


Под предлогом участия в прибыльном бизнес-проекте злоумышленники заманивают граждан в очередную финансовую пирамиду. О новой схеме мошенничества жителей региона предупреждает Отделение Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России (ВВГУ).

Мошенники проводят семинары или вебинары, в ходе которых участникам обещают рассказать, как быстро и легко стать миллионерами. Организаторы убеждают граждан, что для этого необходимо приобрести франшизу* цифрового проекта–сайта или программы. Их стоимость обычно не превышает 300–500 тысяч рублей. При этом потенциальным собственникам нового бизнеса обещают высокую доходность от деятельности проекта и привлечения в него новых людей.

На самом деле такие сайты и программы помогают продвигать и оказывать незаконные финансовые услуги, но покупатели франшизы зачастую узнают об этом уже после того, как отдали деньги. Чаще всего жертвами мошенников становятся молодые люди. Аферисты пользуются тем, что многие из них мечтают быстро разбогатеть, но при этом не способны оценивать риски, не имеют финансового образования и даже базовых финансовых знаний.

Отделение Саратов ВВГУ Банка России напоминает, что у всех финансовых пирамид есть общие черты, позволяющие понять, что перед вами мошенники. Об этом, как правило, свидетельствует массированная реклама с обещанием доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень, отсутствие информации об истории проекта или организации, их финансовом положении. Жителям области следует быть бдительными и взвешенно подходить к вложению средств.

Обо всех предложениях совершить подозрительную финансовую сделку необходимо сообщать в правоохранительные органы, а также в Банк России. Для этого можно зарегистрировать жалобу в«Интернет-приемной» на сайте cbr.ru или направить письменное обращение в Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: 410029, г. Саратов, ул. Советская, д. 2.