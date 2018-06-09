Отделение Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России предупреждает о новой схеме мошенничества

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Мошенники проводят семинары или вебинары, в ходе которых участникам обещают рассказать, как быстро и легко стать миллионерами. Организаторы убеждают граждан, что для этого необходимо приобрести франшизу* цифрового проекта–сайта или программы. Их стоимость обычно не превышает 300–500 тысяч рублей. При этом потенциальным собственникам нового бизнеса обещают высокую доходность от деятельности проекта и привлечения в него новых людей.На самом деле такие сайты и программы помогают продвигать и оказывать незаконные финансовые услуги, но покупатели франшизы зачастую узнают об этом уже после того, как отдали деньги. Чаще всего жертвами мошенников становятся молодые люди. Аферисты пользуются тем, что многие из них мечтают быстро разбогатеть, но при этом не способны оценивать риски, не имеют финансового образования и даже базовых финансовых знаний.Отделение Саратов ВВГУ Банка России напоминает, что у всех финансовых пирамид есть общие черты, позволяющие понять, что перед вами мошенники. Об этом, как правило, свидетельствует массированная реклама с обещанием доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень, отсутствие информации об истории проекта или организации, их финансовом положении. Жителям области следует быть бдительными и взвешенно подходить к вложению средств.Обо всех предложениях совершить подозрительную финансовую сделку необходимо сообщать в правоохранительные органы, а также в Банк России. Для этого можно зарегистрировать жалобу в«Интернет-приемной» на сайте cbr.ru или направить письменное обращение в Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: 410029, г. Саратов, ул. Советская, д. 2.