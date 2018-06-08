8 июня 2018 11:04 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 07 июня
Юные таланты получат еще один шанс стать участниками телеконкурса "Синяя птица"
17:21 | 07 июня
Презентацией новинок отмечает пятнадцатилетие МейТан
16:55 | 07 июня
Центр Саратова перекроют из-за праздника выпускников
15:49 | 07 июня
Двое саратовцев приговорены к большим срокам за жестокую расправу над знакомым
14:58 | 07 июня
Продолжается подготовка к национальному празднику «Сабантуй»
14:09 | 07 июня
В Саратове устанавливают обстоятельства гибели неизвестного мужчины
13:19 | 07 июня
Саратовцу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
12:26 | 07 июня
В Саратовском районе тушат полигон
11:31 | 07 июня
За минувшие сутки в Саратовской области ликвидировано семь пожаров
10:39 | 07 июня
На территории двух гаражно-строительных кооперативов обнаружены сто отработанных ртутьсодержащих ламп
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Презентацией новинок отмечает пятнадцатилетие МейТан

Новости
Презентацией новинок отмечает пятнадцатилетие МейТан

МейТан представляет летний Каталог. В нем содержится немало новинок (некоторые – лимитированные) в самых популярных сериях.

Прежде всего, поклонников продукции МейТан порадует серия MEITAN AROMA. В ней представлена коллекция ароматов от известного российского парфюмера и актера Сергея Губанова, созданных на основе натуральных французских масел. В уникальной серии «Магия любви» появилось три новинки премиум-класса: крем для лица, крем для рук и молочко для тела.

Популярная серия MEITAN HOME пополнилась концентрированными чистящими средствами для стекол, туалета и ванны. Средства с минералами Мертвого моря теперь есть в серии для детей «Облепиховый слон». А интересные экземпляры украшений расширили коллекцию MeiTan Style.

В каталоге МейТан ЛЕТО-2018 анонсированы новинки и в других хит-сериях: «Живая эмаль», ShiMao Professional, Dao De Mei, DUG. Ряд атрибутов бренда появится в ассортименте компании впервые.