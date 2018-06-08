Презентацией новинок отмечает пятнадцатилетие МейТан
МейТан представляет летний Каталог. В нем содержится немало новинок (некоторые – лимитированные) в самых популярных сериях.
Прежде всего, поклонников продукции МейТан порадует серия MEITAN AROMA. В ней представлена коллекция ароматов от известного российского парфюмера и актера Сергея Губанова, созданных на основе натуральных французских масел. В уникальной серии «Магия любви» появилось три новинки премиум-класса: крем для лица, крем для рук и молочко для тела.
Популярная серия MEITAN HOME пополнилась концентрированными чистящими средствами для стекол, туалета и ванны. Средства с минералами Мертвого моря теперь есть в серии для детей «Облепиховый слон». А интересные экземпляры украшений расширили коллекцию MeiTan Style.
В каталоге МейТан ЛЕТО-2018 анонсированы новинки и в других хит-сериях: «Живая эмаль», ShiMao Professional, Dao De Mei, DUG. Ряд атрибутов бренда появится в ассортименте компании впервые.