Юные таланты получат еще один шанс стать участниками телеконкурса "Синяя птица"

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По информации организаторов, в июне в Москве пройдут дополнительные прослушивания для представителей регионов России.- Речь идет о ребятах, которые по каким-либо причинам не смогли принять участие в отборочных этапах, которые проходили в апреле по всей стране, - разъяснила представитель конкурса в Саратовской области, продюсер ГТРК "Саратов" Анна Савина. – Например, в нашем городе региональный тур проекта проходил на базе областной телерадиокомпании 28 и 29 апреля, но некоторые дети, подававшие на него заявки, не смогли в эти дни приехать на само прослушивание, так как в это время находились за пределами региона. Некоторым юным исполнителям потребовалось дополнительное время на подготовку номеров, а кто-то, побывав на региональном этапе и прочувствовав атмосферу проекта, решил, что за короткое время подготовит еще один номер, и именно с ним будет подавать заявку еще раз.Чтобы пройти дополнительное прослушивание, необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта ptica.tv.Фото http://news-vlad.ru