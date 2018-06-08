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Центр Саратова перекроют из-за праздника выпускников

Новости
Центр Саратова перекроют из-за праздника выпускников


23 июня во время проведения праздника «Роза ветров – 2018» будет временно ограничено движение автомобилей, а также запрещены остановка и стоянка на нескольких улицах.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения с 00.00 23 июня до 06.00 24 июня будет введено временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на ул. Театральная площадь (на участке дороги от ул. Радищева до ул. М.Горького), ул. Киселева (от ул. Чапаева до ул. М.Горького).

Кроме того, временное ограничение движения транспортных средств будет действовать с 00.00 23 июня до 06.00 24 июня на ул. Московская (от ул. Соборной до ул. Вольской), ул. М.Горького (от ул. Б.Казачьей до ул. Кутякова), ул. Радищева (от ул. Кутякова до ул. Театральная площадь), ул. Театральная площадь (от ул. Радищева до ул. М.Горького), ул. Первомайская (от ул. Соборной до у. Радищева).

Исключение составят транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото http://img.ura-inform.com