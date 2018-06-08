Двое саратовцев приговорены к большим срокам за жестокую расправу над знакомым

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По информации следственного управления региона, вечером 7 января компания из пяти местных жителей распивала спиртные напитки в гаражном боксе на территории ГСК в Заводском районе. Во время застолья между двумя мужчинами и потерпевшим 1977 года рождения произошел конфликт. Его причиной стали претензии последнего по поводу того, что якобы из-за них компанию покинул его приятель. В ходе ссоры, выйдя за пределы гаража, мужчины нанесли потерпевшему десятки ударов по голове и туловищу молотком и ногами.После того, как жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленники покинули место происшествия. На следующее утро хозяин гаража, оставшийся в момент трагедии в помещении и уснувший там, обнаружил тело погибшего и обратился в правоохранительные органы.Приговором суда старшему из злоумышленников назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года 6 месяцев, младшему – в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.Фото https://www.vladtime.ru