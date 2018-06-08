Продолжается подготовка к национальному празднику «Сабантуй»
16 июня он уже в 27-й раз пройдет в селе Усть-Курдюм.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в праздновании примут участие гости из Республик Татарстан и Башкортостан, представители городов и районов области, национально-культурных автономий и объединений, ветеранских и общественных организаций.
После торжественного открытия праздника начнутся концерт и спортивные состязания, в том числе популярная национальная борьба куреш. Также будут соревноваться в подъеме тяжестей, перетягивании каната, армрестлинге и других видах.
В концертной программе «Сабантуя» примут участие творческие коллективы региональной татарской национально-культурной автономии Саратовской области, районов области, национально-культурных автономий и объединений области, исполнители из Татарстана и Башкортостана.
Зрители смогут ознакомиться с презентационными палатками районов области, юртами региональной татарской национально-культурной автономии, Республик Татарстан и Башкортостан, Саратова и Саратовского района.
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