В Саратове устанавливают обстоятельства гибели неизвестного мужчины
Личность погибшего в настоящее время устанавливается.
По информации СУ СКР по Саратовской области, утром 6 июня в помещении гаражного бокса на улице Международной произошло возгорание. Вскоре оно было ликвидировано сотрудниками экстренных служб.
В тот же день хозяин помещения и двое его приятелей решили устранить последствия пожара. Предположительно, в период нахождения в погребе один
из мужчин отравился продуктами горения, в результате чего скончался на месте, хозяину гаража потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшего, а также всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование, - рассказали в следственном управлении.
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