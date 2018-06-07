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В Саратове устанавливают обстоятельства гибели неизвестного мужчины

Новости / ЧП
В Саратове устанавливают обстоятельства гибели неизвестного мужчины


Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

По информации СУ СКР по Саратовской области, утром 6 июня в помещении гаражного бокса на улице Международной произошло возгорание. Вскоре оно было ликвидировано сотрудниками экстренных служб.

В тот же день хозяин помещения и двое его приятелей решили устранить последствия пожара. Предположительно, в период нахождения в погребе один
из мужчин отравился продуктами горения, в результате чего скончался на месте, хозяину гаража потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшего, а также всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование, - рассказали в следственном управлении.

Фото https://cdn4.rzn.info