В Саратовском районе тушат полигон
Площадь возгорания составила около 1 га.
По информации министерства природных ресурсов и экологии области, сегодня утром во время проведения мониторинга территории Саратовского района инспекторами министерства в районе Расковского МО было обнаружено сильное задымление со стороны официального полигона ООО «СТМ-Капитал». В ходе обследования на свалке ТКО был обнаружен открытый огонь, площадь возгорания ориентировочно составила около 1 га.
Оперативно были проинформированы все профильные службы, в том числе Росприроднадзор и Роспотребнадзор.
Для оценки ситуации и координации необходимых мер на место происшествия незамедлительно выехал министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов. Владельцем полигона были предприняты действия по ликвидации огня. В работах задействованы 10 КАМАЗов, 5 поливальных машин, 2 бульдозера.
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