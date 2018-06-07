Саратовцу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
6 июня в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич по поручению главы государства Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья.
В числе награжденных - заведующий травматологическим пунктом Саратовской городской клинической больницы №2 им. В.И.Разумовского Александр Петрович Мурыгин. Уму присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
"Александр Мурыгин в здравоохранении работает более 40 лет. Возглавляемый им травматологический пункт имеет высокие показатели в работе по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю «травматология и ортопедия». За три последних года Александр Мурыгин провел более 390 операций. При этом практическую деятельность он сочетает с научно-исследовательской: имеет 8 научных работ, 7 рационализаторских предложений и 2 изобретения. Его ученики работают в крупных стационарах Саратова и Москвы", - сообщает аппарат ГФИ по Саратовской области.
Фото https://хирургия-позвоночника.рф